Edremit\'te Tarihi Bina Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.