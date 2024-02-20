Edremit\'te tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, bir zanlının kaçak sigara üreterek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Şüpheliye ait depo ve iş yerine yapılan baskında satışa hazır 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.