Efeler'de İşçiler Maaşları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Efeler'de İşçiler Maaşları İçin Eylem Yaptı

Efeler\'de İşçiler Maaşları İçin Eylem Yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalışanların maaşlarının eksik ödenmesi nedeniyle iş bıraktılar.

15.02.2025 11:47
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Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Efeler Belediyesinin Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde bir araya gelen temizlik işçileri halay çekti.

Burada gazetecilere açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların maaşlarının eksik yatırıldığını, Belediye Başkanı ve ilgili müdürlerin aranmasına rağmen kendilerine bir dönüş sağlanmadığını söyledi.

Özhan, çalışanların 11 aydır alacağının olduğunu belirterek, "Bunlar maaş bordrolarımızda yansıtılıyor, yatırılıyor gibi gösteriliyor fakat maaş hesaplarına eksik yatırılıyor." dedi.

Bazı işçilere sadece 8 bin lira maaş yatırıldığını kaydeden Özhan, "Bugünkü eylemimizin sonuçlanmasını istiyorlarsa yetkililer buraya gelecek. Maaşlarımızın tam yatırılma, geriye dönük ödemelerin tamamının ödenmesi sözü verildiği takdirde işçi arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecektir." diye konuştu.

İşçilerden Deniz Ateş de çocuğunun hasta olduğunu, maaşının eksik yatmasından dolayı ilaçlarını almakta güçlük çektiğini söyledi. Ateş, "Sabah hanım bana 'git süt al' dedi, ben süt alamadım. 'Alamam, para yatmadı' dedim. Şu an evde çocuk süt bekliyor, süt alamadım." ifadelerini kullandı.

Kendisine 10 bin lira maaş yatırıldığını öne süren Mehmet Geriş ise 5 çocuğu olduğunu, geçinmekte zorlandığını, sadece hakları olan parayı istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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