Efeler'de şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için mevlit okutuldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

Mevlit programı Efeler ilçesindeki bir etkinlik salonunda yapıldı.

Yetişen'in ailesi tarafından düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Mevlide katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.