Efes Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Efes Selçuk Belediyesi, doğal gaz ve altyapı çalışmalarına sürdürüyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapılan çalışmaların uyumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

31.12.2024 10:45  Güncelleme: 11:46
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezinde doğal gaz ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bölgeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemiz tarafından yapılan kazıların ardından İZMİR GAZ bütün hatları döşüyorlar, yine İZSU da yeraltında değişiklikleri gerçekleştiriyor, Gediz Elektrik de aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezinde doğal gaz ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Namık Kemal Caddesi'nde başlayan Cengiz Topel ve Siegburg Caddesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İZMİRGAZ'ın ve altyapı kurumlarının çarşı içerisindeki iş ve işlemleri başladı. Belediyemiz tarafından yapılan kazıların ardından İZMİR GAZ bütün hatları döşüyorlar, yine İZSU da yeraltında değişiklikleri gerçekleştiriyor, Gediz Elektrik de aynı şekilde devam ediyor. Sonrasında da TELEKOM da bu işin içerisine girecek. Aslında yapılan iş tam bir koordinasyonla gidiyor. Bütün kurumlar bir arada çalışıyorlar" diyerek çalışmaların, Efes Selçuk Belediyesi tarafından sağlanan koordinasyon içerisinde uyum içinde devam ettiğini kaydetti.

Uzun yıllardan bu yana çarşı içinde doğal gaz ve altyapı çalışmalarının esnaf ve vatandaşlar tarafından beklendiğini hatırlatan Ceritoğlu Sengel, çalışmalar başlamadan önce olduğu gibi sonrasında atılacak adımlarda da esnafın görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.

"En az sizler kadar ben de aynı hassasiyeti devam ettiriyorum"

Efes Selçuk'ta sosyal ve ekonomik hayat açısından büyük önem taşıyan Atatürk Mahallesi'nde devam eden doğal gaz ve altyapı çalışmaları sonrasında çarşının yeni bir görünüme kavuşacağını belirten Sengel, "Hepimizin bildiği Artemis Heykeli'nin yan tarafındaki Arap Yaseminleriydi. Emin olun biz de aynı hassasiyeti devam ettiriyoruz. Kimi zaman var olan şeyleri korumak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Benim için de çok büyük bir hassasiyet bu. Bunu herkes bilsin istiyorum. Ama tabii kazmayı vurduğumuz zaman kimi zedelenmeler söz konusu olabiliyor. Bu durum diğer kurumlar için de geçerli. Emin olun sizler hangi hassasiyeti yaşıyorsanız Efes Selçuk çarşı içerisinde ve bu sokaklarda bütün çocukluğu geçmiş birisi olarak en az sizler kadar ben de aynı hassasiyeti devam ettiriyorum. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarıma, tüm kurum ve kuruluşlara bu hassasiyetle davrandıkları için teşekkür ediyorum. Siz değerli Efes Selçuklular ve Efes Selçuk esnafı için de çok güzel bir şekilde gerçekleştireceğimiz bu dizaynlarla birlikte doğal gazın ve tüm altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmaların hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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