Efes Selçuk\'ta Meryem Ana Evi Otoparkı İçin Mücadele Devam Ediyor

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediyenin ve ilçe halkının başlattığı nöbete sabaha karşı yapılan baskının ardından otopark alanında tek başına bekleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kendisini bekleyenlere açıklama yaptı. Sengel, "Meryem Ana Evi'nin bizim için ve Efes Selçuk halkı için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Buna ilişkin olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Buraya yalnız başıma gelmedim. O yüzden umudum yalnız başına inmemek olacak" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete sabahın erken saatlerinde yapılan baskında, belediye çalışanları ve vatandaşlar kolluk kuvvetleriyle alandan uzaklaştırılmış ve alana girişleri engellenmişti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel ise otopark alanında kalmıştı.

"Yürütmeyi durdurma talepli idari davalarımızı açtık"

Başkan Sengel, otopark alanından görüntülü telefon bağlantısıyla kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Sengel, açıklamasında şunları söyledi:

"Efes Selçuk halkı orada. Ben de hala daha 'tek başımıza kalksak bile mücadeleye devam' dediğimiz yerdeyim. Yani Meryem Ana gişelerimizin önündeyim. Ama ne yazık ki halihazırda şu anda bu işletme işletilemiyor. Teslim ve tesellüm tutanağının hazırlanması bekleniyor. Ancak bize herhangi bir şekilde henüz ekstradan gelen birisi de olmadı. Dün itibarıyla 03.00-03.30 civarında ne yazık ki kaymakamlık tarafından jandarmanın görevlendirilmesiyle birlikte alana müdahale edildi. ve çalışma arkadaşlarım idari kadro olarak buradaydık. Nöbetteydik. Çalışma arkadaşlarım da, jandarma marifetiyle aşağıya indirildi. Bense buradan dün söz verdiğim gibi tek başıma bile olsam da direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğimi söylemiştim. Sayın yetkililere de söyledim. Halihazırda dünkü dilekçeye dair de tebligata dair de daha önceden yapılmış olan tebligata dair de yürütmeyi durdurma talepli idari davalarımızı açtık. Dün itibarışla da açtık. Şu anda da halihazırda bekliyoruz. Hukuksal olarak da mücadelemiz devam edecek. Ancak Meryem Ana Evi'nin bizim için ve Efes Selçuk halkı için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Buna ilişkin olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Buraya yalnız başıma gelmedim. O yüzden umudum yalnız başına inmemek olacak."