Efkan Ala: CHP yönetimi provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından vazgeçmelidir - Son Dakika
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Efkan Ala: CHP yönetimi provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından vazgeçmelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP yönetimini provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından vazgeçmeye çağırdı. Ala, Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde uyguladığı erdemli, insani, proaktif dış politikasıyla bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini ve bu başarıyı sürdüreceğini belirtti.

02.07.2024 21:56
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP yönetimi provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından ve yanlışlığından vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından ve yanlışlığından vazgeçmelidir. Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde uyguladığı erdemli, insani, proaktif dış politikasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü etkili liderler diplomasisi ile bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline gelmiştir ve dünyada adından saygıyla söz ettirmektedir.

Ülkelerin yıkıcı felaketler yaşadığı bu problemli coğrafyada, bir istikrar adası olarak, Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyan, ülkemizin ve milletimizin değerlerini esas alan, çıkarını koruyan, insanı önceleyen nitelikli ve etkili dış politika izlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efkan Ala: CHP yönetimi provokasyondan politika çıkarma alışkanlığından vazgeçmelidir - Son Dakika

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