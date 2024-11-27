Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor- Çankırı Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından gerginlik yaşandı.
Safranbolu İlçe Stadı'nda yapılan maçtan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde ve tribünde tartışma çıktı.
Çankırı taraftarlarının bulunduğu tribünden, protokol tribününe su şişeleri ve davul tokmakları atıldı.
Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Eflanispor-Çankırı Maçında Gerginlik - Son Dakika
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