Efteni Gölü'nün yüzeyi temizleniyor

Adını Bizans prensesinden alan göl temizleniyor

DÜZCE - Adını Bizans prensesinden alan Efteni Gölü'nde göl yüzeyinin temizleme çalışmalarına başlandı.

Düzce'nin en değerli turistik alanlarından birisi olan ve adını Bizans prensesinden alan Efteni Gölü'nde son zamanlarda oluşan sazlıkların çoğalması sebebi ile turistik değer kaybı yaşanmaya başlamıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda yaptığı çalışmalar ile birlikte göl yüzeyinin temizlenme çalışmalarını başlattı. Efteni Gölü Yaban Hayati Geliştirme Sahası ve Sulak alanının iskele mevkiinde yapılacak olan temizleme çalışmalarında gölün devamlılığı ve rehabilitasyonu sağlanarak gölün sahip olduğu biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve alana gelen ziyaretçiler tarafından kuş gözlemi ile sportif amaçlı olta balıkçılığının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi planlıyor.

İskele etrafında sınırlı bir alanda göl yüzeyini kaplayan sazlık ve diğer sucul bitkilerin kontrollü bir şekilde temizlenme çalışmalarının bir ay boyunca devam etmesi planlanıyor.