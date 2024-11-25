Ege'deki Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sisam Adası açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan şişme bot battı.
Olayda 6 çocuk ve 2 kadın toplam 8 kişi hayatını kaybederken batan bottaki düzensiz göçmenlerden 36'sı ise kurtuldu.
Botta kaç kişinin bulunduğu konusunda kesin bir bilgi paylaşılmazken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Ege'de Bot Faciası: 8 Ölü - Son Dakika
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