Ege\'de Orman Yangınları Artıyor

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Baysal, son yılların en sıcak hava rekorlarının da kırıldığı bugünlerin yangınlar açısından son derece kritik olduğunu belirterek, Ege Bölgesi'nde yerleşim yerleri ve ziraat alanlarının ormanlarla iç içe olmasının bu riski artırdığını söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor. Son günlerde İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde artan yangınlar, sıcaklığın yanı sıra şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek doğayı ve yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Ege Bölgesi'nde 2014-2024 yılları arasında yaklaşık 7 bin 900, yıllık ortalama olarak ise 720 orman yangını çıktığını belirten İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Baysal, yaklaşık 90 bin 600 hektar orman alanının yangınlardan etkilendiğini söyledi. Son 11 yılda Ege Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarının ülke genelinde çıkan orman yangınlarının yaklaşık 4'te 1'inden fazlasını oluşturduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Baysal, "Çıkan yangınlarda etkilenen ormanlık alan ise ülke genelinde yangınlardan etkilenen toplam ormanlık alanın yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor" dedi.

'EGE'DE YANGIN RİSKİ DİĞER BÖLGELERE KIYASLA DAHA YÜKSEK'

Ege Bölgesi'nde yerleşim yeri ve ziraat alanlarının ormanlarla iç içe olmasının yangın riskini artırdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Baysal, yangınlarla mücadele çalışmaları sırasında kaynakların çoğu kez yerleşim, ziraat alanları ve iş yeri gibi alanların korunması ve zarar görmemesi adına yönlendirilmesine öncelik verildiğini, bu durumun yangının vahametini artırdığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Baysal, "Bu durum Ege Bölgesi genelinde yangın riskinin diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olması gibi bir sonucu da karşımıza çıkarıyor" diye konuştu.

Geçen yıl İzmir il sınırları içinde 196 yangın çıktığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Baysal, "Bu yangınlarda yaklaşık 4 bin 378 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi" dedi.

Ege Bölgesi'nin son 11 yılda yangın adedi ve yanan alan miktarları bakımından ülkemizde bölgeler arasında ilk sıralarda yer aldığını, geçen yıl itibarıyla da başı çektiğini belirten Baysal, Ege Bölgesi genelinde, adet ve yanan alan bakımından yangınların gösterdiği bu artışın altında yatan en önemli nedenin bölgede yaşayan insanların faaliyetleri olduğunu kaydetti.

YÜZDE 45'İNİN ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Geçen yıl ülke genelinde çıkan yangınların yaklaşık yüzde 49'unun ihmal, dikkatsizlik ve kaza, yüzde 3,3'ünün kasıt, yüzde 19,1'inin doğal neden, yüzde 29,5'inin de belirlenemeyen nedenlerden kaynaklandığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Baysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 10 yılda yangınların yaklaşık yüzde 37'si ihmal, dikkatsizlik ve kaza, yaklaşık yüzde 4'ü kasıt, yüzde 14'ü yıldırım kaynaklı çıkarken, yaklaşık yüzde 45'inin çıkış nedeni ise belirlenemedi. Nedeni bilinmeyen yangınların yüzde 45 gibi oldukça yüksek bir oranda bulunuyor olması ve bu oranın mümkün olduğunca en aza indirilmesi gerekliliği, yangınlara yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu önlemlerin hayatiyete geçirilebilmeleri bakımından büyük önem taşıyor."

'İZMİR, YANGIN ADEDİ VE YANAN ALAN BAKIMINDAN İLK 3'TE'

İzmir ve Manisa illerindeki ormanlardan sorumlu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün (OBM) yangın adedi ve yanan alan bakımından Türkiye'deki 30 OBM arasında ilk 3'te olduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Baysal, "Geçen yıl yangın adedi ve yanan alan bakımından en çok yangının çıktığı ve en fazla alanın yandığı ilk sıradaki OBM İzmir oldu. Son yılların en sıcak hava rekorları kırıldığı içinde bulunduğumuz bu günlerde yangınlar açısından son derece kritik günlerden geçiyoruz. Halkımızın her zamankinden daha fazla yangınlar konusunda hassas davranmaları hayati önem taşıyor" dedi.

'EKSTREM HAVA KOŞULLARINDA YANGINA MÜDAHALE ÇOK DA MÜMKÜN OLMUYOR'

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması, uzun süreli yağmursuz geçen günler sonrasında kurumuş ve nemini büyük ölçüde kaybetmiş yanıcı maddeler ve rüzgarın yangınların yayılış alanlarını artırdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Baysal, "Yaz ayları şartlar ve koşullar açısından yangına elverişli. Her yıl bir önceki yılı aratıyor. Geçen yıl sıcaklık rekoru kırılmıştı, bu yıl geçen yıldan daha yüksek ortalama sıcaklık değerleriyle rekor kırılıyor. Bu durum çıkan yangınlara olan müdahaleleri de yetersiz hale getiriyor. Yangın 10.00 ile 17.00 civarları arasındaki sıcaklığın en yüksek, bağıl nemin en düşük olduğu saatlerde çıkınca, rüzgarlı havalarda çok fazla yapacak şey kalmıyor. Ekstrem hava koşullarında yangına müdahale çok da mümkün olmuyor" diye konuştu.