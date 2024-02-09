Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi\'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarlar eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisini 12 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

09.02.2024 12:21
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Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 12 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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