Ege Kariyer Fuarı, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek - Son Dakika
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Ege Kariyer Fuarı, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek

Ege Kariyer Fuarı, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda organize edilen Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Fuar kapsamında öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelecek ve çeşitli etkinlikler, yarışmalar, mülakatlar, tanıtım oturumları, söyleşiler, kariyer sohbetleri ve atölye çalışmalarına katılma imkanı bulacaklar. Ayrıca bilişim, satranç, münazara, gastronomi, anatomi, bilgi ve spor yarışmaları da düzenlenecek. Fuarın ana teması ise sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevre olacak.

15.02.2024 16:59
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda organize edilen Ege Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde düzenleneceği bildirildi.

PAÜ Konuk Evi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kentin önemli bir kariyer zirvesine ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.

EGEKAF'ın bu yıl 21-22 Şubat'ta Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 üniversiteden öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerini ağırlayacağını bildiren Kutluhan, "On binlerce öğrenci ve mezuna fuarımız kapılarını açacak. Fuar kapsamında çok sayıda etkinlik ve yarışma düzenlenecek. Öğrenciler ve mezunlar, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, mülakatlara, mülakat simülasyonlarına, tanıtım oturumlarına, söyleşilere, öz geçmiş değerlendirme oturumlarına, kariyer sohbetlerine ve atölye çalışmalarına katılabilme imkanı bulacak." dedi.

Ayrıca iki gün boyunca bilişim, satranç, münazara, gastronomi, anatomi, bilgi ve spor yarışması gibi öğrenci ve mezunların mesleki bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri yarışmalar düzenleneceğini anlatan Kutluhan, fuarın ana temasının sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevre olduğuna dikkati çekti.

Kutluhan, EGEKAF'a katılabilmek için öğrenci, mezun ve firmaların "Yetenek Kapısı"na üye olmaları ve ardından bölgesel kariyer fuarları içerisinden Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2024'e kayıt yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çevre, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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