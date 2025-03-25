Ege Üniversitesi'nde İmamoğlu'na Destek Eylemleri Devam Ediyor

(İZMİR) - Ege Üniversitesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler devam ediyor. Yaşananların ardından "akademik boykot" başlatan öğrencilere destek veren Eğitim-Sen üyesi akademisyenler de bir günlük iş bıraktı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ege Üniversitesi'nde başlayan eylemler sürüyor.

Öğrenciler, dün de "akademik boykot" kararı alarak derslere girmemişlerdi. Boykotlarını ikinci gününde de devam ettiren öğrencilere, akademisyerler de destek verdi.

1 Nolu yemekhane önünde öğrencilerle bir araya gelen üniversitenin Eğitim-Sen üyesi akademisyenler adına öğrencilere, Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez seslendi.

Körükmez: "Demokratik haklarınızı kullanabilmeniz için bir günlük iş bırakma eylemindeyiz"

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Körükmez, boykot süresince öğrencilerin hak kaybı yaşamamaları için çalışacaklarını, öğrencilere destek için Eğitim-Sen üyesi akademisyenler olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim-Sen üyesi bilim emekçileri olarak, öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik ve anayasal haklarını kullanımlarından yana olduğumuzu bildiriyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarını, öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz. Üniversiteler hepimizin ve birlikte güçlüyüz. Bizler, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası öğretim elemanları olarak sizlere destek olmak ve demokratik haklarınızı kullanabilmeniz için bir günlük iş bırakma eylemindeyiz."

Yüzlerce öğrenci sloganlarla yürüdü

Akademisyenlerin destek açıklamasının ardından öğrenciler kendi seslerini duyurabilmek için yürüyüşe başladılar. Yürüyüş öncesinde konservatuar bölümü öğrencileri zeybek gösterisi yaptı. Kampüs Çarşı üzerinden KYK yurdu alanına "İşçiler greve, öğrenciler boykota", "Direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, tüm kampüsü yürüdükten sonra Şölen Alanı'na foruma başladılar.

Parmaksız: "Büyükpark'ı nöbet ve öğrencilerin direniş alanı yapmak istiyoruz"

Öğrenciler adına konuşan Seda Nur Parmaksız, Bornova'da bulunan Büyükpark'ı "direniş alanına" çevirme önerisini getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayraklı'daki müdahalelerde sayısız arkadaşımızı gözaltına aldılar. İki gündür arkadaşlarımız her sabah gözaltına alınıyor. Biliyorum yürümek ve mücadele etmek istiyorsunuz. Biz de çok istiyoruz. Ancak Bayraklı'da her gün onlarca gözaltı vererek bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Bu yöntemle sadece daha da geri adım atmış oluyoruz. Bu denli gözaltı verdikçe sesimiz gittikçe daha da kısılıyor. Şimdi direnişi büyütmeden, gücümüzü artırmadan bu yolu devam ettirmek yerine eylemlerimizi kalıcılaştırmak için Büyükpark'ı direniş alanına çevirmeyi öneriyoruz."