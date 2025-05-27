Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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