Eğitim-İş 21. yılını kutladı, Özbay yemek maliyetini 259 milyar lira olarak açıkladı

(ANKARA) - Eğitim-İş, kuruluşunun 21. yılını törenle kutladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesinin yıllık maliyetinin sendikanın hesaplamalarına göre 259 milyar lira olduğunu, "fon krizi"nde konuşulan tutarın ise 900 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu ölçekte paralar konuşulurken çocukların yemeğini ankete sunmak, sorunun kaynak yokluğu değil, siyasi tercih olduğunu açıkça gösteriyor" dedi. Törende Eğitim-İş Emek Ödülü Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na, TV Ödülü ise Onlar TV'ye verildi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla resepsiyon ve ödül töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcisi ile eğitimci katıldı. Törene katılamayan Ankara Büyülşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajı okundu. Yavaş mesajında, "Yılların emeği ve birikimi ile günümüze kadar uzanan sendikanızın yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu önemli programın başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de mesajında "Eğitim-İş'in 21 yıldır ülkemizin eğitim sistemi ve evlatlarımızın geleceği için verdiği mücadeleyi kutluyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Çelenk göndererek sendikanın 21. yılını kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise mesajında "Eğitim-İş'in Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetimizin değerlerine, laik, bilimsel ve çağdaş eğitime bağlılıkla yürüttüğü çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. Gösterdiğiniz çabayı gönülden destekliyorum" ifadelerini kullandı. T

ürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da gönderdiği mesajda sendikanın 21. yılını kutladı.

Sendikanın 21. yılına özel belgesel gösteriminin ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay açılış konuşmasını yaptı.

"GAZETECİLERE, TELE1 VE HALK TV EMEKÇİLERİNE BURADAN SELAM OLSUN"

"Eğitim-İş olarak hiçbir iktidarın ve hiçbir siyasal yapının arka bahçesi olmadık" diyen Özbay, "Biz saraylardan talimat almayız. Bizim yolumuz, aklın ve bilimin rehberliğinde Cumhuriyet'i kuran, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" ifadelerini kullandı. Sendikanın üye sayısının 155 bine ulaştığını belirten Özbay, "Bizi büyüten, haksızlığa uğrayan bir eğitim emekçisinin düşüncesini, kimliğini ya da hangi sendikaya üye olduğunu sormadan yanında durmamızdır" diye konuştu.

Özbay, kayyım atanan medya kuruluşları ve tutuklanan gazetecilere ilişkin, "Geçen yıl TELE 1'e, bu hafta Halk TV'ye kayyum atandı; gazeteciler Murat Ağırel ile Bahadır Özgür gözaltına alındı. Gazetecilere, Tele1 ve Halk TV emekçilerine buradan selam olsun, yanlarındayız! Halkın sesini kısmaya çalışanlara söylüyoruz: Halkın sesi susturulamaz; biz de susmayacağız" dedi.

Okulların, kamusal bir hak alanı olmaktan çıkarılıp "hizmet pazarına" dönüştürüldüşünü söyleyen Özbay, hükümetin eğitim politikalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu :

"Veli finansör, öğrenci müşteri olarak görülüyor; çocukların nitelikli eğitimi ailelerin imkanlarına bağlı hale gelmiş durumda. Bir yanda kalabalık sınıflar, eksik personel ve velilerin tamamlamaya çalıştığı ihtiyaçlar; diğer yanda yüksek ücretlerle sunulan eğitim imkanları var. Devlet okulunu güçsüz bırakıp aileleri özel okula yöneltmenin adı eğitimde tercih özgürlüğü değildir; çocuğunun geleceği için borçlanan anne babanın önüne konulan bir mecburiyettir. PISA 2025 sonuçlarına göre, aynı yaş grubunda iki farklı okul türündeki öğrenciler arasında matematik alanında 206 puan fark bulunuyor. Bu yaklaşık 10 yıllık bir öğrenme yılı farklılığına tekabül eder. Yani biri 9. sınıftayken diğeri okul öncesinde. Aynı ülkenin çocukları arasında on yıllık öğrenme farkına işaret eden bu tabloyu normalleştiremeyiz. OECD verilerine göre Türkiye, eğitime milli gelirin yüzde 3,6'sını ayırıyor; OECD ortalaması yüzde 4,7. Öğrenci başına 6 bin 300 dolar harcanıyor; OECD ortalaması 16 bin dolar. Öğrencilerimize, OECD ortalamasının yarısından bile daha azını harcıyoruz. Ortalama seviyeye çıkıldığında tüm öğrencilere yemek de verilir, kadrolu personel de atanır."

"SORUNUN KAYNAK YOKLUĞU DEĞİL, SİYASİ TERCİH OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖSTERİYOR"

Eğitim-İş'in hesaplamalarına göre tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermenin yıllık maliyetinin 259 milyar lira olduğuna dikkati çeken Özbay, "fon krizi"nde ise konuşulan tutarın 900 milyar lira olduğunu ifade etti. Özbay, "Bu ölçekte paralar konuşulurken çocukların yemeğini ankete sunmak, sorunun kaynak yokluğu değil, siyasi tercih olduğunu açıkça gösteriyor" dedi. Özbay, şöyle devam etti:

"Güvenli okul ve sağlıklı eğitim talebimiz, adaletli bir toplum talebinden ayrı değildir. Bütün siyasi partilere, sendikalara, meslek odalarına, derneklere, velilere ve öğrencilerimize çağrı yapıyoruz: Çocuklarımızın can güvenliğine, eğitim hakkına ve geleceğine sahip çıkmak için gelin birlikte sesimizi yükseltelim, birlikte mücadele edelim. ve sendikanın bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım tarafından gerçekleştirildi."

Özbay'ın ardından söz alan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-İş'in 21. yılını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hayatını buraya adayan Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgiden bizlere emanet ettiği cumhuriyet değerlerinden asla ama asla geri adım atmayacağız, biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Birlikte olacağız ve birlikte kavgayı yapacağız. Eninde sonunda haklılar ve doğrular kazanacak" dedi. GAZETECİLİK ÖDÜLÜ SULTAN UÇAR'A VERİLDİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Fakir Baykurt Onur Ödülü Ali Kınacı ve Meral Serinyel'e verildi. Sanat Ödülü'ne layık görülen Sunay Akın, ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına aldığını söyledi.

Emek Ödülü Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na, TV Ödülü Onlar TV'ye, Gazetecilik Ödülü SultanUçar'a, Bilim Ödülü ise Prof. Dr.Korkut Boratav'a verildi. Emek Ödülü'nü Bağımsız Maden İşçileri Sendikası adına sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu aldı.