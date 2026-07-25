Eğitim İş Birlikleri Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim İş Birlikleri Görüşüldü

Eğitim İş Birlikleri Görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürleri, eğitim iş birliklerini değerlendirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları doğrultusunda yürütülen çalışmalar, iki il arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve eğitim alanındaki iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Yeniyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yentür'e teşekkür etti ve çalışmalarında başarı diledi.

-Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan Albay Güngör'e ziyaret

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, İl Jandarma Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Güngör ile bir araya geldi.

Görüşmede kurumlar arasındaki iş birliği ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

-Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den TESKİ'ye ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül'ü ziyaret etti.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tekirdağ'ın kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Görüşmede, kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

TESKİ Genel Müdürü Özgül, ziyareti dolayısıyla Mahmut Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim İş Birlikleri Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı
CHP’ye bir darbe daha Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti
YENİ Parti X’e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Mobilya mağazasında skandal görüntü Çevredekilere aldırış etmediler Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 11:08:17. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim İş Birlikleri Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.