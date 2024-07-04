Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni protesto etti

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Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), TBMM önünde "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi"ni protesto etti.

TBMM'nin Çankaya kapısı önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, kanun teklifinin, öğretmenlik mesleğini bitirme amacı içerdiğini savundu.

Kanun teklifinin ele alındığı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda taleplerini ifade ettiklerini aktaran Özbay, "Muhalefet partisinin itirazlarına rağmen orada göstermelik bir dinleme ortamı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bize söz geldiğinde komisyon başkanı Mahmut Özer, sözümüzü 5 dakikada bitirmemizi istedi. Tabii ki biz elimizden geldiğince öğretmen arkadaşlarımızın taleplerini ve itirazlarını orada dile getirdik. Bunun bir meslek kanunu olmadığını mesleği bitirme kanunu olduğunu söyledik." dedi.

"Eğitim için büyük yürüyüşümüz başlayacaktır"

Kanun teklifinin, usul ve şekil yönünden sorunlu olduğunu öne süren Özbay, şunları kaydetti:

"Kanun teklifi genel kurula gelene kadar Eğitim-İş örgütü olarak burada meslek nöbetini tutacak ve gün içerisinde bu kanunla ilgili olan sorunları kamuoyu ile paylaşacağız. Burada cumhuriyetle, eğitimle, sendikal haklarla, özgürlüklerle ilgili öğretmen odalarımızda sohbetlerimizi yapacağız. Öğretmenlerin gerçek sorunlarını duymak, dinlemek ve anlamak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Öğretmene sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır. Eğer milletvekilleri genel kurulda yalnızca el kaldırıp indireceklerse öğretmenlik mesleğini bitirme kanunu geçireceklerse o zaman bu meclisin ruhu kalmamıştır. Cumhuriyet devrimlerinin ve Atatürk devrimlerinin ilan edildiği birinci meclise buradan eğitim için büyük yürüyüşümüz başlayacaktır. Tüm yurttaşlarımızı eğitime ve öğretmenlere sahip çıkmaya davet ediyoruz."