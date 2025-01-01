Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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