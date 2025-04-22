Eğitimde Kadim Değerler Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde Kadim Değerler Vurgusu

Bakan Tekin, çocuklara özgür düşünme ve kadim değerlerle eğitim hedeflediklerini belirtti.

22.04.2025 11:06
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizler, eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar, bu ülkenin en sağlam teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bugün, milletin hür iradesiyle tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümüne ve dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na büyük bir coşku ve gururla idrak edildiğini belirten Tekin, herkesin bayramını kutladı.

Bu kutlu günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "yarının büyükleri" olarak gördüğü çocuklara duyduğu güvenle bıraktığı zarif bir miras olduğuna işaret eden Tekin, bunun yalnızca bir siyasi zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz inancın, çocuklara emanet edilen tertemiz bir yarının simgesi olduğunu vurguladı.

Çocukların kalplerindeki iyilikle, gözlerindeki ışıkla ve düşlerindeki renklerle bu ülkenin en kıymetli emanetçileri olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Sizler için inşa ettiğimiz her okul, sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüs ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, iyilikte ve adalette yarışmanızı, bilimi rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Bilin ki bizler, sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor, mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bu toprakların yarınları sizlerin kalbinde yeşerecek, ayak izlerinizde şekillenecek."

Tekin, bir milletin istikbalinin yalnızca yollarla, teknolojiyle, sanayiyle değil, aynı zamanda o milletin çocuklarının kalbinde yeşeren merhametle, adaletle ve hakkaniyetle kurulduğunu belirterek, onları sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmanın en büyük vazifeleri olduğunu bildirdi.

"Hakkın ve adaletin sesi olacaksınız"

Çocukların ulusal egemenliğin güvencesi, demokrasinin yarınları olduğunu vurgulayan Tekin, "Siz büyüdükçe, adaletin, özgürlüğün, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün kök saldığı ülkemiz daha da güçlenecek. Barış içinde, eşitlik temelinde bir dünya hayali, sizin vicdanlarınızda filizlenecek. Her biriniz, farklılıkların zenginlik sayıldığı bir toplumu yaşatacak, hakkın ve adaletin sesi olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, çocuklara duyulan güvenin, ailelerin ve öğretmenlerin emeğiyle anlam bulduğuna işaret ederek, onların hayata güvenle bakabilmesinin ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkün olacağına işaret etti.

Çocuklar için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Tekin, onlara verecekleri en büyük armağanın yalnızca iyi bir eğitim ve güzel gelecek beklentisi değil, sunacakları asıl mirasın kim olduklarını, nereden geldikleri ve neyi temsil ettiklerini bilmeleri olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu sebeple bizler, eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır. Bu özel günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarınız aydınlık olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Kadim Değerler Vurgusu - Son Dakika

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