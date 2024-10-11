Eğitimde Önemli Değişiklik: Sınav Kalktı - Son Dakika
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Eğitimde Önemli Değişiklik: Sınav Kalktı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, öğretmenlik kariyerinin hizmet yılına göre düzenleneceğini açıkladı.

11.10.2024 01:46
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Şu anda meclisteki kanun teklifinde bana göre en önemli kazanımlardan bir tanesi sınav kalktı. Artık öğretmenlerimizin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak, bu önemli bir kazanım." dedi.

Geylan, Moda Park Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sendika İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitimin en güncel ve tartışılan konularından birisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu söyledi.

Bu kanunun meclis tatile girmeden 22 maddesinin görüşüldüğünü toplam 43 maddeden oluştuğunu belirten Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis açıldıktan sonra kanun görüşülmeye devam ediliyor. Bu Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman başladı? 23 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna tanıtılan, 2023 Eğitim Vizyon Toplantısı'nda bu günlere geldi. Orada Sayın Bakan yaptığı konuşmada, çok yakın zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkacağını söyledi. O andan itibaren Biz Türk Eğitim-Sen olarak şu pozisyonu aldık, 'öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğini statüsünü yasal bir zemine kavuşturacak olan mesleğin saygınlığını ve itibarını artıracak olan meslek kanuna biz evet diyoruz, ancak devlet memuru olmamız nedeniyle sahip olduğumuz kazanım ve haklarının baki kalması kaydıyla' dedik."

Öğretmenlik Meslek Kanunu için defalarca çalıştay ve konferanslar yaptıklarını vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl sürecek tüm gayretleri ortaya koyarken en büyük kazanımımız neydi? Yıllardır diyorduk, 2005'te 2006'da baş öğretmenlik, uzman öğretmenlik ilk çıktığında diyorduk 'öğretmenlerin kariyer düzenlenmesi sınavla olmaz çünkü sınav sadece bilgi ölçer.' Oysa öğretmenlik bilme mesleği değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Öğretmenlerimizi uzman öğretmen, baş öğretmen olarak tasvip edecekseniz esas alınması gereken tek kriter deneyim, tecrübe, kıdem ve hizmetle olmalıdır. Sınava karşı olduğumuzu ifade ediyorum ki, iki defa da bununla ilgili yargıya başvurduk. Şu anda meclisteki kanun teklifinde bana göre en önemli kazanımlardan bir tanesi sınav kalktı. Artık öğretmenlerimizin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak, bu önemli bir kazanım."

Kaynak: AA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Önemli Değişiklik: Sınav Kalktı - Son Dakika

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