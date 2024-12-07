Eğitimde Sosyal Adalet Zirvesi - Son Dakika
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Eğitimde Sosyal Adalet Zirvesi

İstanbul Eğitim Zirvesi'nde sosyal adalet ve eğitim konuları panelde ele alındı.

07.12.2024 14:18
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Çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde "Sosyal Adalet ve Eğitim" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvedeki panelin moderatörlüğünü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macid Ayhan Melikoğlu üstlendi.

Hong Kong Eğitim Üniversitesi Müfredat ve Öğretim Bölümü'nde Başkan ve Akademik Gelişim Danışmanı Prof. Dr. Kerry John Kennedy, panelde yaptığı konuşmada, Asya'da eğitim yapısını çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik açısından ele aldı.

Asya'daki birçok ülkede üniversiteye giriş sürecinde eşitlik konusunun farklı şekilde ele alındığını dile getiren Kennedy, ırk, etnik köken, dil, kültür, cinsiyet ve fiziksel yetenek gibi faktörlerin eğitime erişimi etkilediğini vurguladı.

Kennedy, kapsayıcılığın Asya bağlamında çok güçlü bir değer gibi görülmediğini, bunun aşılması gerektiğini söyledi.

Eğitimde etik sorumluluk

İngiltere'de Yükseköğretim Akademisi Kıdemli Üyesi (SFHEA) ünvanına sahip Dr. Fella Lahmar da eğitimde eşitlik, adalet ve etik sorunlarına değinerek, eğitimin, kimlikleri oluşturduğunu, kültürleri şekillendirdiğini ve gelecekleri inşa ettiğini belirtti.

Lahmar, ülkelerin ve üniversitelerin eğitimde hangi noktada yer aldığına dair uluslararası sıralamalar yapan QS, THE ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki PISA'nın sıklıkla etik sonuçları ihlal ettiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde yok edilen eğitim sistemine karşı İsrail'in Technion Üniversitesinin dünya sıralamasındaki yerine işaret eden Lahmar, küresel eğitim matrikslerinin, bu eğitim başarılarına Avrupa merkezli bir pencereden baktığını söyledi.

Lahmar, Technion Üniversitesinin THE'de yüksek sıralarda bulunduğunu dile getirerek, bu üniversitenin inovasyonlarının, Gazze'deki askeri operasyonları desteklediğini, hayatların kaybolmasında, sömürgeleşmede, mirasların, kültürün ve altyapının yok edilmesinde kullanıldığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarının bu sıralamalarda göz ardı edildiğini belirten Lahmar, Gazze'de okulların, üniversitelerin yok edildiğini, yüz binlerce öğrencinin eğitime erişimi olmadığını vurguladı.

Dr. Lahmar, buna karşılık Gazze'deki yıkıma doğrudan katkısı olan Technion Üniversitesinin, araştırmaları dolayısıyla başarılar ve ödüller kazandığını dile getirdi.

Bu durumun küresel eğitim sisteminin başarısızlığını gösterdiğini anlatan Lahmar, PISA, QS, THE gibi araştırma kurumlarının eğitim konusundaki derecelendirmelerinin etik sorumluluk alınmadan yapıldığını söyledi.

Lahmar, eğitime küresel olarak etik yaklaşım gerektiğine dikkati çekerek, "İnsan onurunun korunması, sömürgeci mirastan kurtulmamız ve etik sorunların düşünülmesi gerekiyor." dedi.

Düşük gelirli ülkelere eğitim için finansal desteğin önemi

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Jenkins de eğitim ve sosyal adalet konusuna değinerek, eğitimde ne öğretildiğini ve nasıl öğretildiğini sorguladı.

Jenkins, küresel düzeyde eğitime erişim konusunda sorunlar olduğunu ifade ederek, "Temel eğitim seviyesinde son 50 yılda artma durumu söz konusu ancak bu öğrenim eşitliğine yol açmadı. Yani benzer bir başarıyı, öğrenme seviyesinde göremiyoruz." diye konuştu.

Düşük ve yüksek gelirli ülkelerde çocuk başına eğitime ayrılan bütçe arasındaki farklılığa dikkati çeken Jenkins, bu açığın kapatılması için düşük gelirli ülkelere finansal destek verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Gazze, Son Dakika

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