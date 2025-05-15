Eğitimde Yeni Müfredat Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Müfredatlarla ilgili çağa ayak uyduracak değişiklikler yapmaya çaba sarf ediyoruz. Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz ve kendi düşündüğümüz şekilde karar alma mekanizmalarımızı, oldukça demokratik ve katılımcı bir mantıkla işlettikten sonra aldığımız kararları hayata geçirme konusunda çok da yalpalamadan doğru bildiğimiz yolda devam ediyoruz." dedi.

Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Eğitim Hayırseverleri Plaket Takdim Töreni"nde, dünyanın her ülkesinde en zor kamusal görevlerden birinin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili konuşurken bir noktadan sonra ayrışma yaşandığını, eşlerin bile bu konuda ayrışabildiğini belirten Tekin, "Eğitim öğretimle ilgili 86 milyon insanın tamamının kanaatleri, fikirleri var." diye konuştu.

Bu zorluk içinde işlerini doğru, dünyadaki genel gidişata, teknolojik gelişmelere, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili yeniliklere uygun biçimde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan, algı yaratılan konulardan bir tanesi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız iki ana değişiklikten bir tanesi, dünyada eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili olarak, artık eğitim bilgi vermek değil, bilgiyi gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzerine kurgulandığı için böyle yapılandığı için 'Biz de eğitim-öğretim sistemlerimizi buna göre revize etmeliyiz.' dedik. Eleştirdiler, 'değiştirmeyin' diye. Bu, çok paradoksal bir durum."

Bakan Tekin, bilgiye erişimin çok güç olduğu dönemlerde hazırlanan programların, çocuklara bilgi vermeyi hedeflediğini, artık bu durumun değiştiğini dile getirerek, "Biz, 'Artık bilgi vermeyelim.' dedik. Çocuklarımız, gençlerimiz, artık bilgiye erişimde çok fazla metotla, enstrümanla karşı karşıyalar zaten. Elde ettikleri bilgileri gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzere programlarımızı revize edelim istedik." ifadesini kullandı.

Değişiklikleri yaparken uluslararası raporları referans aldıklarını belirten Tekin, şunları söyledi:

"(Raporlarda) Eğitim sistemimizi bununla eleştiriyorlardı. Biz de beceri odaklı bir müfredat oluşturduk. Öyle bir algı oluşturuldu ki sanki bizim eğitim sistemimiz böyle kalmak zorunda, ilanihaye böyle devam edecek. Hep söylüyorum, nostalji yapmanın bir anlamı yok. Nostalji, statükoyu besler. Statüko da bizim geri kalmamıza sebebiyet verir. Müfredatlarla ilgili çağa ayak uyduracak değişiklikler yapmaya çaba sarf ediyoruz. Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz ve kendi düşündüğümüz şekilde karar alma mekanizmalarımızı, oldukça demokratik ve katılımcı bir mantıkla işlettikten sonra aldığımız kararları hayata geçirme konusunda çok da yalpalamadan doğru bildiğimiz yolda devam ediyoruz."

"Bütün dersliklere internet erişimi sağlamış durumdayız"

Bakan Tekin, UNDP ve OECD raporlarında Türkiye'nin, "eğitim öğretim ile ilgili düzenli olarak durumunu düzelten dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesi" diye tanımlandığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin fiziki kapasite, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla bundan 22 yıl öncesinden çok farklı bir durumda olduğunu dile getiren Tekin, "Teknolojik altyapı olarak baktığımızda, UNDP'nin bir raporunda diyor ki 'Türkiye, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta, bizdeki tabirle akıllı tahtaları bulunduran dünyadaki tek ülke.' Bir sürü raporunda buna ilişkin atıflar var. Bütün dersliklere internet erişimi sağlamış durumdayız. Bu internet erişimi ve akıllı tahtalarla beraber dünyanın en büyük eğitim portalı EBA'yı kurduk, geliştirdik. Birçok ülkeyle de bu deneyimleri paylaşmaya başladık." diye konuştu.

Eğitim öğretimi öncelikli mesele haline getiren hayırseverlere teşekkür eden Tekin, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin yaptırdığı okulların resmi açılış törenlerine gittik. Sebebi de şu, gidip hayırseverimize teşekkür etmek, yaptığı şeyin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu, bunu ne kadar önemsediğimizi göstermek. Bunu yapmak için gittik, katıldık. Geçtiğimiz sonbaharda Adıyaman'da bir hayırseverimiz, 'Türkiye'nin her tarafında şu kadar derslik yaptık ilk defa bir Milli Eğitim Bakanı, bizim okulumuzun açılışına geldi.' dedi ve teşekkür etti. 'Sizin teşekkür etmemize gerek yok, bizim sizden özür dilememiz lazım.' dedim. Bu anlamda okullarını yapıp açılışlarını yapan ve açılışlarında bizleri aralarında görmeyen hayırseverlerimizin hepsinden Bakanlığım adına özür diliyorum. Bu toplantıyı hem özrümüzün hem teşekkürümüzün sizlere sunulması olarak kabul edin. Bundan sonra da hayırlarınızı bekliyoruz. Siz hayır yaptıkça, eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulundukça bizim çocuklarımız daha iyi yetişecekler, biz daha iyi koşullarda eğitim öğretim sunacağız. Eğitim öğretim, sadece Milli Eğitim Bakanlığının üstesinden gelebileceği bir problem değil, bunun ancak toplumsal bir seferberlikle altından kalkabiliriz."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un da konuşma yaptığı törende, Bakan Tekin tarafından 44 hayırsevere plaket takdim edildi.