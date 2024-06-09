EGO Otobüsleriyle Ek Seferler Düzenlenecek

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'OKULLARA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN, EGO OTOBÜSLERİ İLE EK SEFERLER DÜZENLENECEKTİR'

EGO Genel Müdürlüğü sağanak nedeniyle OSB- Eryaman 5 istasyonları arasında metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. EGO Genel Müdürlüğünden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için sabah saatlerinde bölgedeki okullara otobüsler ile ek seferler düzenleneceği belirtilerek yapılan açıklamada, " Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle, OSB- Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferleri geçici süreyle durdurulmuştur. 09 Haziran günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bölgedeki okullara sabah saatlerinden itibaren, EGO otobüsleri ile ek seferler düzenlenecektir. Metro seferlerimiz; Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecek olup yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.