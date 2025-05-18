Eğriboz Adası'nda Deprem Tatili

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ardı ardına yaşanan depremlerin ardından bazı yerleşim bölgelerinde okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en büyüğü 4,4 şiddetinde olan 10'un üzerinde deprem yaşandı.
Depremler nedeniyle 20 ev ve bazı yapılarda çatlaklar oluştu.
Belediye'den yapılan açıklamada, bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların hasar tespiti yapılması amacıyla yarın kapalı olacağı belirtildi.
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