Ehlisiz Sürücü Kaza Yaptı

Adana'da otomobiliyle makas atmaya çalıştığı sırada çarptığı aracın kaza yapmasına neden olan şüphelinin, sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazanın ardından polis merkezine götürülen sürücü Emre K'nin (22) ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince şüpheliye "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" suçlarından 27 bin 944 lira ceza uygulandı.

Ekipler, Emre K'nin otomobili de trafikten menetti.

Emre K'nin kullandığı 01 CSL 04 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda makas atmaya çalıştığı 01 DFS 49 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarpmış, kazanın ardından Emre K. polis merkezine götürülmüştü.

Kimsenin yaralanmadığı kaza, başka bir araca takılı kamera tarafından kaydedilmişti.