Ehliyet Yenileme Yoğunluğu: Süre Doldu! - Son Dakika
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Ehliyet Yenileme Yoğunluğu: Süre Doldu!

31.07.2025 17:29
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Ankara'da eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün yoğunluk oluşturdu, sistem hataları yaşandı.

ANKARA'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin son günü nedeniyle ehliyetlerini yenilemek isteyenler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, bugün mesai saatinin bitmesiyle sona erecek. Vatandaşlar, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye çıkacak olan B sınıfı sürücü belgesinin yenileme işlemini 15 TL karşılığında gerçekleştirmek için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde de son saatlerde randevu bulamayanlar, işlemlerini gerçekleştirirken elektronik sistemler yoğunluktan hata verdi.

'SİSTEM GİTTİĞİ İÇİN BEKLEYECEĞİZ'

Ehliyetini yenilemeye gelen Ünsal Sadak, sistemsel yoğunluk nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremediğini söyleyerek, "Türk halkı böyleyiz, her şeyi en son güne bırakırız. Sistem gitti şu anda, 'Bekleyin' dediler. Bakalım, 1 saat kadar bekleyeceğiz. Umarım olur, daha çok insan var. Sevgili devlet yetkililerinden bir ricamız var. Bunu bir 15 gün daha uzatsalar çok makbule geçer. Çok insanın duasını alırsınız. Randevum 14.00'teydi ama sistem gitti. Gelmezse 7 bin 500 ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok, devlete feda olsun ne yapalım" ifadelerini kullandı.

Fatma Akgündüz ise ehliyetini şans eseri yenileyebildiğini belirterek, "Ben cezaya gireceğini hiç bilmiyordum. Yani son gün olduğunu bilmiyordum. Çok fazla yoğunluk var. Her yerde nüfus müdürlükleri çok yoğunmuş. Kimse randevu alamamış, öyle bir yoğunluk var. Bugün şanslı günümdeyim" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

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