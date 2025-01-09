Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana'daki Ekim Apartmanı'nın yıkımına dair sanıkların yargılanmasına devam edildi.

09.01.2025 14:16
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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönemde 1975 Deprem Yönetmeliğine göre yaptığını belirterek, "Yaptığım projede herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ayrıca, belediye de iskan vermiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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