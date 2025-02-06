Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

Depremde 42 kişinin ölmesine neden olan Ekim Apartmanı'nın müteahhitleri yargılanıyor.

06.02.2025 13:18
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını ifade ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cem Akkaya ve Erginkoç da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru ise binanın yapımında kötü malzemelerin kullanıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Cüneyt Akkaya inşaat mühendisidir. Bu yönüyle ne yaptığını bilen birisidir. Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da inşaat işlerinden anlayan kimselerdir. Biz 'olası kastla adam öldürme' suçundan ek savunma alınmasını talep ediyoruz."

Beyanların ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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