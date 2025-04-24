Ekim Apartmanı Davasında Gelişmeler - Son Dakika
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Ekim Apartmanı Davasında Gelişmeler

Adana'daki Ekim Apartmanı'nın yıkımında sorumluların yargılanmasına devam edildi, 22 yıl hapis talebi.

24.04.2025 11:53
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Erginkoç ile Cem ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. Bina 30 yıl boyunca ayakta kalmış, belediye gerekli izinleri vermiş. Binayı en son Ceyhan depremi sonrasında gördüm. Ceyhan depremi sonrası Adana'da yaptığım tüm binaları kontrol ettim. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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