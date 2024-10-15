Ekinözü'nün Şifalı Acı Suyu - Son Dakika
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Ekinözü'nün Şifalı Acı Suyu

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Kahramanmaraş Ekinözü, şifalı doğal maden suyu ve kükürtlü çamuruyla ziyaretçileri ağırlıyor.

15.10.2024 10:21
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Ekinözü'ndeki acı su şifa dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan doğal maden suyunun şifalı olduğunu düşünen ziyaretçiler İçmeler bölgesine akın ediyor. Bağırsak ve mide hasatlıklarına iyi geldiği söylenen su asırlardır yer yüzüne çıkıyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, tadı dolayısıyla 'acı su' olarak bilinen ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan sudan içmek isteyenler Ekinözü'nün yolunu tutuyor.

Aşağı, Orta ve Yukarı İçmeler olmak üzere 3 farklı noktadan çıkan acı suyun halk arasında şifalı olduğuna inanılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Ekinözü, deprem sonrası da toparlanmaya çalışıyor.

Acı suyu dışında kükürtlü çamuruyla da önemli bir merkez olan Ekinözü'ne, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerini yeniden bekliyor.

Cilt hastalıkları, astım, bronşit, böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar, şeker ile sinir hastalığı gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu belirtilen acı suyun yanında, Orta İçmeler'deki kükürtlü çamurun da deri hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Rüstem Taşdemir, "Yağlı yemeği yiyip içince çok faydalı oluyor kalp hastalıklarına pek iyi gelmiyor ama bağırsak hastalıklarına ve böbrekteki taşa çok iyi geldiğini biliyoruz" dedi.

Adem Çotu, "Bizim bildiğimiz kadar iyi olduğunu söylüyorlar dışarı çevre illerden çok ilgi görüyor biz de arada bir geliyoruz" diye konuştu.

Ramazan Yangeç, "Ben her yıl gelirim havası güzel günde ortalama 30 bardak su içerim" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ekinözü'nün Şifalı Acı Suyu - Son Dakika

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