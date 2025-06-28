Ekipler Alevler Arasında Kaldı

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Sakarya'nın Taraklı ile Bilecik'in Gölpazarı ilçeleri arasında çıkan ve geniş alana yayılan orman yangınına müdahaleye giden Orman Genel Müdürlüğü Geyve Orman Şefliği'ne bağlı ekipler, Aygırlar köyü mevkisinde alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale sırasında yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Rüzgarın etkisiyle aniden yön değiştiren alevler, ekibin çalıştığı bölgeyi kısa sürede sardı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Levent TÜYSÜZ/TARAKLI, (Sakarya),
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