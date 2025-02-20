EKK Toplantısı İptal, Emekli İkramiyesi Belirsiz

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Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ele alınması beklenen yarın Giresun'da yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi. 16 milyon 600 bine yakın emekliyi yakından ilgilendiren ikramiyelerin değerlendirileceği belirten toplantının önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü yapılabileceği ifade ediliyor.

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 yılı için 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı konusu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da olduğu ilgili bakanların yer aldığı EKK toplantısında görüşülecek.

Giresun'da yarın yapılması planlanan EKK toplantısı hava muhalefeti dolayısıyla uçak seferlerinin azaltılması nedeniyle iptal edildi. Toplantının, Pazartesi veya Salı günü yapılmasının planlandığı, bayram ikramiyelerinin de bu toplantıda müzakere edileceği belirtiliyor.

"Asgari ücret tutarında olması mümkün değil"

AK Partili kurmaylar, muhalefet milletvekilleri tarafından emekli bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret tutarında belirlenmesine ilişkin taleplerini karşılanmasının mümkün olmadığına işaret ediyor.

Bütçe imkanlarının bu maliyeti kaldıramayacağını söyleyen kurmaylar, "Eğer asgari ücret tutarında olursa hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda ikramiye 22 biner liradan toplam 44 bin lira olacak. Şu anda 16 milyon 600 emekli bulunuyor. 44 bin liradan toplam maliyet yaklaşık 800 milyar TL. Bütçede böyle bir para yok. Kimse veremez bunu, mümkün değil. Bu işin bir gerçekliği olur. Şu anda verilen 3 bin liranın bile maliyeti her iki bayramda toplam 107 milyar lirayı buluyor" ifadesini kullandı. Kurmaylar, EKK toplantısı öncesi bayram ikramiyesine ilişkin bir miktar ifade etmekten kaçındı.