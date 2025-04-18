EKK Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
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EKK Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi

Giresun'da yapılan EKK toplantısında, ihracatın artırılması ve enflasyonla mücadele ele alındı.

18.04.2025 22:45
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(GİRESUN) - 2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında; ihracatın ithalata bağımlılığını azaltma, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi artırma konuları istişare edildi. Uluslararası ticarette artan korumacılık eğilimlerinin Türkiye ekonomisine olası etkileri değerlendirildi.

2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı bugün Giresun'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, uygulanan ekonomik programla birlikte makro finansal istikrarın güçlendiği, ekonomide dengelenmenin sağlandığı ve cari açıkta önemli ölçüde düşüş yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başlatılan dezenflasyon sürecinin başarıyla sürdüğü ve yıllık enflasyonun on aydır gerilediği belirtildi. Ayrıca, küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerin ekonomiye etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekilerek, güçlü koordinasyonla gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Kurulun gündeminde sanayide yapısal dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm politikaları da yer aldı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların desteklendiği aktarıldı. Üretici ve ihracatçılara yönelik finansman kolaylıklarının da sürdüğü bildirildi.

2024 yılında ekonomik aktivitenin ılımlı seyretmesine rağmen yaklaşık 1 milyon kişilik istihdam artışı sağlandığına dikkat çekilirken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde olduğu belirtildi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımın desteklendiği ifade edildi.

2025 yılı itibarıyla başlatılan İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere çalışan başına ayda 2.500 TL destek verildiği açıklandı.

Zirai don değerlendirildi

Son dönemde meydana gelen zirai don olayına da değinilen açıklamada, ilk tespitlere göre bazı meyve türlerinin etkilenmiş olabileceği ancak hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar gibi stratejik tarım ürünlerinde arz güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığı belirtildi. Üretimin sürdürülebilirliği ve gıdaya erişim için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Bölgesel kalkınmaya yönelik adımlar kapsamında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı kamuoyu ile paylaşıldı.

İhracatın ithalat bağımlılığını azaltmaya, Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlamaya, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi artırmaya yönelik ilave adımlar Kurul üyeleriyle istişare edildi. Bu kapsamda uluslararası ticarette son dönemde artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaret için oluşturabileceği olası riskler ve fırsatlar değerlendirildi.

Ekonomi yönetimi, mali disiplinden taviz vermeden enflasyonla mücadeleye devam edeceklerini vurgularken; katma değerli üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın desteklenmesinin sürdürüleceğini açıkladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel EKK Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

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