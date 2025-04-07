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Ekmek Fiyatlarına Zam Geliyor

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EPDK'nın elektrik zammı sonrası fırıncılar ekmek fiyatlarını artırmayı planlıyor.

07.04.2025 14:26
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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektriğe zam yapıldığını açıklamasının ardından ekmek fiyatlarında artış gündeme geldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, mayıs ayında ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantı yapacaklarını bildirdi. Fırıncı Selçuk Keskin, ekmeğe zam yapılmazsa fırıncıların zor durumda kalacağını belirtirken, 20 bin lira aylık aldığını belirten emekli Miktad Özgün, "75 yaşındayım, ucuz ekmek sırasına giriyorum" dedi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarını belirledikten sonra un fiyatlarına yüzde 25 zam geldiğini belirtti.

Alnıaçık, "Ardından geçtiğimiz günlerde elektriğe yüzde 25, doğal gaza ise yüzde 20 zam geldi. Bu durum da bizi oldukça etkiledi. Biz aslında yıl sonuna kadar zam yapmayı planlamıyorduk ama gelen zamlar nedeniyle mayıs ayında bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız" bilgisini verdi.

"Bir zam beklentisi içindeyiz"

Fırıncı Selçuk Keskin ise, "Gelen zamlarla birlikte doğal olarak ekmeğin maliyeti arttı. Gerek işçilik, gerekse faturalar olarak zorlanıyoruz. Bir zam beklentisi içindeyiz. En azından ayakta durabilmemiz için maliyetlerimizin karşılanması gerekiyor. Bu yüzden zam beklentisi içindeyiz. Şu anda dahi zorluk çekiyoruz. Mutlaka bir şeyler yapılmalı." diye konuştu.

"Bu millet celladına aşık"

Bir vatandaş, "Bu millet celladına aşık. Ekmek daha pahalı olsun. Kimseden ses çıkıyor mu? Sarayda binlerce ışık yanıyor. Eğer biz iyi bir millet olsak gider orayı söndürürüz. Ne gerek var o kadar ışık yanmasına? Parası fakirlerden çıkıyor. Sorgulayan toplum lazım bize. Herkes biat ediyor. Bu yüzden de bu millete müstehak. Ekmek ucuz, 100 lira olsun" dedi.

"Askıda ekmek" uygulaması aracılığıyla ihtiyacı olanlar için ekmek alan Sultan Yiğit, "Buraya her geldiğimde 'askıda ekmek' alıyorum. Bunu, ölmüşlerimizin canı için ve insanların ihtiyaçlaarını karşılamak için alıyorum. Ekmek en temel ihtiyacımız. Bizler yine alabiliyoruz ama alamayan birçok insan var. Onun için özellikle geliyorum buraya. İhtiyacı olanlar alsın diye asıyorum" diye konuştu.

"75 yaşındayım, ömrümde böyle pahalılık görmedim"

Başka bir vatandaş, "75 yaşındayım, ben ömrümde böyle bir pahalılık görmedim. Emekliyim, 15 bin lira maaş alıyorum. Durum bu" dedi.

Emekli Miktad Özgün ise şunları söyledi:

"Asgari ücret 22 bin lira. Ben emekliyim, 20 bin lira alıyorum. Bir kira 25-30 bin lira. Geçim nasıl sağlanacak bunu düşünelim. Ben 75 yaşındayım, ucuz ekmek sırasına giriyorum. Bizi düşünmeyenleri Allah düşünmesin."

"Onlar için her şey güllük, gülistanlık"

Başka bir vatandaş ise, "Sistemin bozukluğunu, ortamın rezaletini görmek için vatandaşın çektiği çileye bakın. Zaten her şeyi sattı, bitti. Daha ne kaldı ki? Mecbur her şeye zam yapacak. Çile çekiyoruz. Ama onlar için her şey güllük, gülistanlık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekmek Fiyatlarına Zam Geliyor - Son Dakika

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