Ekrem İmamoğlu Duruşmasından Notlar. - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Duruşmasından Notlar.

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16.06.2025 13:29  Güncelleme: 14:22
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Ekrem İmamoğlu Duruşmasından Notlar.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 55 dakika savunma yapan İmamoğlu, ara karar için 5 dakika ara verildiği sırada jandarma tarafından salondan çıkarılmak istenince “Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni” diyerek tepki gösterdi ve yerine oturdu. “Bilin ki siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz” sözünü izleyiciler alkışlayınca hakim, salonu boşaltabileceği uyarısını yaptı. Gazetecilerle de sohbet eden İmamoğlu, kilo kaybına ilişkin “İnsanların bedeni zayıflasın, karakteri zayıflamasın” diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de “Pırlanta gibi bir liderimiz var” ifadelerini kullandı.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL/SİLİVRİ) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 55 dakika savunma yapan İmamoğlu, ara karar için 5 dakika ara verildiği sırada jandarma tarafından salondan çıkarılmak istenince "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni" diyerek tepki gösterdi ve yerine oturdu. "Bilin ki siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz" sözünü izleyiciler alkışlayınca hakim, salonu boşaltabileceği uyarısını yaptı. Gazetecilerle de sohbet eden İmamoğlu, kilo kaybına ilişkin "İnsanların bedeni zayıflasın, karakteri zayıflamasın" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de "Pırlanta gibi bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki duruşma salonlarında yapılan duruşma öncesinde bölgede yoğunluk yaşandı.

Yüzlerce yurttaş, salona giremeyince kapıda izdiham yaşandı. Salon dolunca çok sayıda kişi de izleyici bölümünde ayakta takip etti duruşmayı. Duruşma salonuna 10.07 itibarıyla jandarmalar eşliğinde salona gelen İmamoğlu, alkışlarla karşılandı.

Ailesi ve Özel yan yana izledi

Eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğulları Selim İmamoğlu ve Semih İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana oturdu. Duruşmayı ayrıca CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları Pınar Uzun Okakın, Gül Çiftci, Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ile çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili de izledi.

Ferdi Zeyrek'i andı

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve hukuki pek çok meselesine değindiği konuşmasına İmamoğlu, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı. İmamoğlu, savunma yaptığı sırada sık sık sol tarafında bulunan Akın Gürlek'in avukatının yüzüne bakarak konuştu. İmamoğlu'nun sağ tarafında kendi avukatları bulunurken sol arkasında ise siyasiler ve gazeteciler yer aldı.

Savunması alkışlandı, hakim uyardı

Yer yer duygusal anlara da kapılan İmamoğlu, sosyal medya hesabının kapatıldığına, fotoğraflarının ve ses kayıtlarının kaldırıldığına dikkat çekerek "Bilin ki siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz" dedi. "Silemeyeceksiniz" kelimesini heceleyerek ve vurgulayarak söylemesi üzerine salondaki izleyiciler, alkışladı. Mahkeme başkanı, uyarı yaparak aynısının yaşanması durumunda salonu boşaltacağını söyledi.

Jandarma ile gerilim

Saat 10.12'de başlayan İmamoğlu'nun savunması yaklaşık 55 dakika sürdü. Ara karar için duruşmaya 5 dakika ara verildi. Jandarma, bu 5 dakikalık süreçte İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istedi. Sert bir tonla tepki gösteren İmamoğlu, "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni" dedi ve yerine oturdu. İmamoğlu, Özgür Özel'e dönerek Ferdi Zeyrek için "Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

Gazetecilerle sohbet etti

İmamoğlu, gazetecilerin "Nasılsınız" sorusuna "İyiyim, sağ olun" yanıtını verdi. Kilo kaybına ilişkin İmamoğlu, "Zayıflamadım, ceketimi değiştiremedim. İnsanların bedeni zayıflasın, karakteri zayıflamasın" dedi. Kendisine gelen mektuplarla ilgili de İmamoğlu, "Mektuplar geliyor ama yavaş geliyor. Hala martı, nisanı okuyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel için "Pırlanta gibi lider" dedi

Yoğun katılımla gerçekleşen mitinglere değinen İmamoğlu, Özgür Özel için "Pırlanta gibi bir liderimiz var. Genel başkanımız muhteşem. Böyle bir yol arkadaşlığı insanı gururlandırıyor. İyi ki milletimiz böyle bir millet" dedi. "Toplam kaç davanız oldu" sorusuna ise İmamoğlu, esprili şekilde "Saymayı bırakalı çok oldu" yanıtını verdi. Küçük oğlu Semih'e seslenen İmamoğlu, "Beren sana emanet. Sarıl" dedi. İmamoğlu ayrıca "Biraz yakın tarih okuyorum. 12-13 kitap bitirdim. Ümit Özdağ ile karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle ve çocuklarıyla vedalaşarak salondan ayrıldı

Mahkeme heyeti, salona tekrar gelerek bir sonraki duruşmanın 16 Temmuz Çarşamba saat 10.00'a ertelendiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, duruşma bitiminde eşinin ve çocuklarının, aradaki mesafeden dolayı yalnızca elini sıkarak vedalaştı. İzleyicilerin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı eşliğinde alkışlarla İmamoğlu, saat 11.23 itibarıyla yine jandarmalar eşliğinde salondan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Duruşmasından Notlar. - Son Dakika

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