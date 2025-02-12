Ekrem İmamoğlu Hakkında 7 Yıl 4 Ay Hapis İstemi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 11 Nisan'da görülecek.

İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı panelde yaptığı konuşmasında Gürlek'i hedef göstererek 'Terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirtildi. İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik olduğu vurgulandı. İmamoğlu'nun konuşmasının bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığının ve görüş açıklama niteliğinde olmadığının belirtildiği iddianamede, söz konusu konuşmanın düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına kanaat getirildi. İmamoğlu'nun konuşmasında Gürlek ve aile yakınlarının hedef alınarak zarar ve kötülüğe uğratılacağı yönünde ifadeler kullandığı belirtildi. iddianamede "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır" değerlendirmesi yer aldı. Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan, 7 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden biri hakkındaki sözleri nedeniyle de 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma açıldığı belirtildi. 2 olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu basın önünde aleni şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi. Bu sebeple İmamoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesi uygulanarak kamu görevi yapmasının yasaklanması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.