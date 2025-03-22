Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "senin Derdin Yargılamak Değil, Senin Derdin İntikam Almak"

(İSTANBUL) - CHP'nin Saraçhane'deki "Halk Buluşması"nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "'Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Senin derdin yargılamak değil. Senin derdin intikam almak" diye seslendi.

İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde belediyenin merkezinin bulunduğu Saraçhane'deki 'Halk Buluşması'nda vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce, "Bu belediyeyi bir Karadeniz uşağı aldı. Beğenmedi Tayyip Bey. 'Olmaz', dedi 'Bir daha yarışacağız' dedi. 13 bin farklı almıştı, iptal ettirdi. Bu sefer 1 milyon farkla aldı. Bu Karadeniz uşağı aradan beş sene geçti bir daha aldı belediyeyi. Baktı ki sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı." diye konuştu.

"Cumhuriyetin öğretmeni olarak" alanda bulunduğunu ifade eden İnce, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra "Asıl savaş şimdi başlıyor, cehaletle savaş" dediğini aktardı. İnce, "Onun için buradayım. Bu ülkenin üç büyük sorunu vardır. Birisi cehalet, öbürü ihanet, öbürü adalettir" dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi gençler, evlatlarım, öğrencilerim size sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın, direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin ama kaldırım taşlarını sökmeyin. Şiddet uygulamayın. Maskeye gerek yok. Sizin yüzünüz kara değil ki, yüzü kara olanlar maske taksın. Sizin yüzünüz ak, onların adı ak. Adının ak olması önemli değil, alnının ak olması önemli. Sizi mizah yapmaya davet ediyorum. Bunlarla makara yapmaya davet ediyorum."

"Siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz, devletin polisisiniz"

Muharrem İnce, polis ve jandarmalara da seslenerek, "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir, AKP'nin işidir. Polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız ama kusura bakmayın Van'dan giriyor Afgan Çanakkale'ye kadar geliyor, sınırlarımız kevgire dönmüş, yol geçen hanına dönmüş kimse bunu konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları copluyorsunuz. Çok gaz meraklısıysanız, çok meraklıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın.

Biz gücümüzü Anadolunun bu topraklarının en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. Biz isyanı biliriz. Biz isyanı Şeyh Bedreddin'den öğrendik. Biz kulluk yapmamayı Pir Sultan'dan öğrendik. Bir olmayı, diri olmayı Hacı Bektaş Veli'den öğrendik. Biz aşkı Yunus Emre'den, sevdalamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. 'Vatan' demeyi Namık Kemal'den, 'Korkma demeyi' Mehmet Akif'ten öğrendik."

"Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor"

Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu yargılanmasın" demediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İmamoğlu yargılanabilir, bunda bir sıkıntı yok. Adil olsun yeter ki. Ama sen bakanlığına dezenfektan satan bakanını yargılamazsan, Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek'i yargılamazsan... Sen oy hakkına sahip çıkacaksın. Oy kutsaldır, milyonlarca insan ona oy vermiş. Keyfine göre iş yok. İntikam alamazsın. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Yargılansın elbet ama senin derdin yargılamak değil. Senin derdin intikam almak. Kimmiş? Gizli tanık varmış. Gizli tanık konuşuyor. 'Ben bir yerlerden duydum'... Geçmişt bu gizli tanık Silahlı Kuvvetleri mahkum yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi geleceği için dolar yükseliyor, avro yükseliyor, borsa çöküyor. Erdoğan'ın derdi memleket değil, koltuğudur.

Erdoğan, eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak'ta askerin başına çuval geçirip de susanları yargıla. Ergenekon, Balyoz'daki insanları yargıla. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla. Mavi Marmara'ya sahip çıkmadan onu yargıla. Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği bakanları yargıla. 'Birleşik Arap Emirlikleri terör devleti' diyordun onunla konuşmaları yargıla. Rahibi nasıl bıraktın, onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramamanı yargıla.

"Önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın birinci çıkması için var gücümle çalışacağım"

Bu yerel seçimde CHP'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçimle cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım. Söz veriyorum. CHP'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Bize düşen görev CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım söz veriyorum."