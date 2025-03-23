Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Üzerine CHP'den Çağrı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, "Ekrem başkanımız için daha güçlü, daha kararlı sandıklara! Oyunu kullanan Saraçhane'ye" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına, "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör örgütüne yardım" soruşturmasında serbest bırakılmasına karar verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından, "Ekrem başkanımız için daha güçlü, daha kararlı sandıklara! Oyunu kullanan Saraçhane'ye" diyerek, vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı.