Ekrem İmamoğlu Protestolarına Dava Açıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Protestolarına Dava Açıldı

18.06.2025 13:43  Güncelleme: 14:23
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren 72 kişi hakkında dava açtı. Eyleme katılanlar, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme' suçlamasıyla 2026'da hakim karşısına çıkacak.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren çoğunluğu genç 72 kişi hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme" suçlamasıyla dava açtı. İddianamede, eyleme katılanların "Diplomasız Erdoğan", "Hükümet istifa", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" gibi sloganlar attıkları kaydedildi. Sanıklar, 27 Ocak 2026'da Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından kentte düzenlenen protestolara ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 72 kişi hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme ve Bunların Hareketlerine Katılma" suçlamasıyla dava açtı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, 23 Mart günü sosyal medya çağrısıyla İzmit İnsan Hakları önünde yaklaşık 500 kişinin toplandığı ve "Diplomasız Erdoğan" "Her yer Taksim, her yer direniş", "Direne direne kazanacağız", "Hükümet istifa", "Her yer Gezi, her yer direniş", "Aç aç barikatı aç", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" gibi sloganlar attıkları kaydedildi.

İddianamede eylemcilerin oturma eylemi sonrası izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekiplerinin uyarılarda bulunduğu, saat 21.35'te yürüyüşe geçen grubun Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda polis tarafından durdurulduğu belirtildi. Yaklaşık 25 dakika süren müzakerede yürüyüşün "kanunsuz" olduğu bildirilerek, gruba dağılmaları için uyarılar yapıldığı anlatılan iddianamede, uyarılara rağmen dağılmayan grubun su şişesi, ayran kutusu, kaldırımda bulunan süs bitkilerine ait topraklar ile maytap, torpil gibi materyalleri polis ekiplerine attığı ifade edildi.

Polis kalkanlarına yüklenerek bariyeri aşmaya çalışan grup üyelerine, önce TOMA ile su sıkılarak, ardından biber gazı kullanılarak müdahale edilip dağıtıldığı aktarılan iddianamede, bazı kişilerin yüzlerini maskeyle kapattığı, bir kişinin ise muşta taşıdığının belirlendiğine yer verildi.

İddianamede sanıkların "kanuna aykırı gösteri yürüyüşüne katılarak emniyet güçlerine direnme suçunu işledikleri" savunuldu.

Davanın görülmesine 27 Ocak 2026'da Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: ANKA

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