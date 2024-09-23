Ekstrem Sporlar Turnuvası Başladı

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LİUPANSHUİ, 23 Eylül (Xinhua) -- 2024 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporlar Turnuvası, Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde başladı.

Turnuvaya, ABD, Almanya ve Avustralya gibi 18 ülke ve bölgeden 30 ekstrem spor meraklısı katılıyor.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, bu hafta sonu Beipanjiang Köprüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, 24 Eylül'de Baling Nehri Köprüsü'nde düzenlenecek.

Bir vadinin 565 metre üzerinde uzanan ve 200 katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğe sahip Beipanjiang Köprüsü, Guinness Dünya Rekorları kitabına dünyanın en yüksek köprüsü olarak girdi.

Dünyadaki en yüksek 100 köprünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Guizhou'da 30.000'den fazla köprü inşa edildi ya da ediliyor.

Eşsiz köprü kaynaklarına sahip Guizhou, yüksek köprüler üzerinden serbest paraşüt ve yamaç paraşütü gibi uluslararası açık hava sporları etkinlikleri düzenleyerek köprülerin, sporun ve turizmin derinlemesine entegrasyonunu teşvik ediyor.