Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.
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