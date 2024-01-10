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Ekvador Devlet Başkanı, şiddetin tırmanması nedeniyle silahlı iç çatışma hali ilan etti - Son Dakika
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Ekvador Devlet Başkanı, şiddetin tırmanması nedeniyle silahlı iç çatışma hali ilan etti

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede şiddetin artması üzerine silahlı iç çatışma hali ilan etti. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı organize suçlarla mücadele için ordu harekete geçirildi. Hükümet, şehirlerde ve hapishanelerdeki kargaşayı bastırmak için olağanüstü hal ilan etti. Bu önlemler, hapishanelerdeki isyanlar ve Guayaquil kentindeki bir televizyon kanalının saldırıya uğramasıyla birlikte alındı.

Ekvador Devlet Başkanı, şiddetin tırmanması nedeniyle silahlı iç çatışma hali ilan etti
10.01.2024 - 11:56,
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KİTO, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede şiddetin tırmanması nedeniyle Salı günü "silahlı iç çatışma hali" ilan ederken, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı organize suçlarla mücadele için orduyu harekete geçirdi.

Ekvador hükümeti, şehirlerde ve hapishanelerdeki kargaşayı bastırmak için Pazartesi günü gece sokağa çıkma yasağıyla birlikte 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Salı günü alınan bu önlemler, And Dağları'ndaki Riobamba kentinde bulunan bir cezaevinden 39 mahkumun firar etmesi de dahil olmak üzere çeşitli hapishanelerde meydana gelen isyan ve karmaşa ile Guayaquil kentindeki bir televizyon kanalının yayın sırasında silahlı kişilerce basılmasının ardından geldi.

Kaynak: Xinhua
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Güney Amerika, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador Devlet Başkanı, şiddetin tırmanması nedeniyle silahlı iç çatışma hali ilan etti - Son Dakika
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