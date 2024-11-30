El Sanatları Üretici Pazarı Mahmutlar'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

El Sanatları Üretici Pazarı Mahmutlar'da Açıldı

Geniş Video İzle

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen El Sanatları Üretici Pazarı, Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyete geçti. Kursiyerlerin eserleri sergilenecek ve satılacak.

30.11.2024 17:52  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin el emeklerinin sergilenip satışa sunulduğu El Sanatları Üretici Pazarı, Mahmutlar Mahallesi'nde açıldı.

Alanya Belediyesi'nin bu alandaki ilk girişimi olan El Sanatları Üretici Pazarı, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Kermes Alanı'nda (Mustafa Uyar Parkı-Belediye Hizmet Binası karşısı) faaliyete geçti. Pazarın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, MAHKOD Başkanı Mesut İlhan ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura katıldı.

Merkez, doğu ve batı mahallelerine de planlanıyor

Mahmutlar, farklı milletlerden birçok kişinin yaşadığı dinamik yapısıyla pazarın başlangıç noktası olarak seçildi. İlerleyen süreçte, benzer üretici pazarlarının Alanya'nın merkez, doğu ve batı mahallelerinde de kurulması planlanıyor. El Sanatları Üretici Pazarı, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Tek tek üreticileri ziyaret eden ve ürünleri inceleyen Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz talep etti biz de gerçekleştirdik"

"Bu organizasyonu ilk defa Mahmutlar'da gerçekleştiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz el sanatları kurslarımızdaki kursiyerlerimizin bizden talepleri vardı. 'Biz bu ürünleri üretiyoruz ama pazarlayamıyoruz ve satamıyoruz. Bu da hevesimizi kırıyor.' diyorlardı. Biz onların önünü açmak, hem aile bütçelerine bir katkı sağlamak hem de insanların bu eserleri görmesini sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Aslında düşüncemiz burslarımızın bitiş tarihi olan Mayıs-Haziran aylarında organizasyonları doğuda, batıda, merkezde üç dört noktada devam ettirmekti. Ancak öncelikle hem kendimizi görmek hem hanımların kış gününde de aile bütçesine katkısı olsun diye bir deneme yapmak istedik. Ev sahiplikleri için Muhtarımıza ve üreticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tüm çalışanlarımıza da buradaki emekleri için teşekkür ederim. Daha da geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

El Sanatları Üretici Pazarı Mahmutlar\'da Açıldı
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Alanya Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Mahmutlar, Ekonomi, Güncel, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Sanatları Üretici Pazarı Mahmutlar'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: El Sanatları Üretici Pazarı Mahmutlar'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.