Ela'nın İstiklal Marşı Başarısı

Ela'nın İstiklal Marşı sevgisi Türkiye birinciliği getirdi

5. sınıf öğrencisi Ela Hatice, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

Ela Hatice Çepli: "Öğretmen olup bütün nesillere güzel şeyler aktarmak istiyorum"

KAYSERİ - Kayseri'de mahalle okulunda tanıştığı şiir sevgisini geliştiren 11 yaşındaki Ela, azmiyle girdiği İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi olarak öğretmenlerini mutlu etti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Koyunabdal Mahallesi'nde yaşayan ve Orhan Kaplan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Ela Hatice Çepli, 1. sınıfa başladığında sınıf öğretmeninin yönlendirmesi ile şiir ile tanıştı. Şiirleri çok seven ve yıldan yıla kendini geliştiren Ela, ortaokula geçtiğinde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması olduğunu söyledi. Büyük bir heyecanla önce okulunda, ardından ilçede ve sonrasında da ilde düzenlenen yarışmada birincilik elde eden Ela Hatice, ardından da Ankara'da düzenlenen yarışma finalinde ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

"Azimli bir şekilde çalışarak kazandım"

Hikayesini anlatan Ela; "Öncelikle şiirlere sevgim başladı. Birinci sınıfta Recep öğretmenim 23 Nisan'da okumam için bana şiir verdi. Bende onu ezberleyip okumaya başladım. Şiir okumak içimi çok heyecanlandırıyordu. Bana çok güzel duygular yaşatıyordu. Bu şekilde şiir okumaya başladım. Her sene şiirler okudum ve kendimi böylelikle geliştirdim. Ortaokula başladığımda da öğretmenim İstiklal Marşı Okuma Yarışması olacağını söyledi. Bende bu yarışmaya katılmak istediğimi söyledim. Okulumuzda bazı kişilerde katılmak istedi. Oktay hocamız aramızda bir yarışma düzenlendi ve benim güzel okuyabileceğim belirlendi. Sonrasında da hocam beni çalıştırmaya başladı. Bende bu yarışmayı çok kazanmak istiyordum. Çünkü bizim milli marşımız. Çok güzel. Bunu okuyarak gelecek nesillere aktarabilmek çok güzel olacak. Bende bu yarışmayı kazanabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ettim. Azimli bir şekilde çalışarak da kazandım. İstiklal Marşı benim için bağımsızlığımızı ifade ediyor. Eskilere doğru gittiğimizde ülkemiz ne kadar zorluk yaşamış ve İstiklal Marşı yazılmış. Çok zor günler atlattık. İstiklal Marşı'mız bizim için çok önemli. Herkese de benim okuduğum gibi tavsiye ediyorum. Herkes marşımızı gelecek nesillere aktarmaya ve güzel okumaya çalışsın. Yarışmalara katılsınlar ve şiirler okusunlar" ifadelerini kullandı.

Öğretmen olmak istediğini ve nesillere güzel şeyler aktarmak istediğini kaydeden başarılı öğrenci Çepli, "Ödülü alırken ilk başta çok heyecanlanmıştım. Çünkü Türkiye birincisi olmuştum. Çok sevindim ve çok güzel duygular yaşadım. Şuanda tarif edemiyorum. O kadar güzel duygular yaşadım ki. Biraz hüzünlendim, biraz duygulandım. Duygularım çok karmakarışık oldu. İlerde öğretmen olmayı düşünüyorum. Önceden çok şey olmayı düşünüyordum ama ortaokulu başladığımdan beri öğretmen olmayı düşünüyorum. Her dersi çok seviyorum. İnşallah öğretmen olup bütün nesillere güzel şeyler aktarmak istiyorum. Benim hayalim ve hedefim bu" diye konuştu.

"Türkiye birinciliğine uzanan bir yolda yürüdük"

Ela'nın Türkçe öğretmeni Oktay Çabaş da, "Ben bu sene okula yeni geldim. Daha önce başka bir okuldaydım ve tayinim bu okula çıktı. Benim hayallerimde İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrenci yetiştirmek vardı. Okul içerisinde ilk önce yetenek taraması yaptım ve tek tek şiirler okuttum. Ela şiir okuduğu o zaman onda tiyatro yeteneği fark ettim. Daha sonra sesini çok güzel bir şekilde kullanabileceğini de hissettim ve onunla birlikte yarışmaya hazırlanmaya karar verdik. Müdürümüz de bize bu konuda çok destek oldu ve her türlü imkanı sağladı. Kızımızda Allah vergisi bir yetenek olarak elinden gelenin en iyisini yaptı ve öğrencimizi bu yarışmaya hazırladık. İlk önce ilçede 20 okul arasında birinci oldu. Sonra Kayseri'de birinci olduk. Sonrasında da Türkiye birinciliğine uzanan bir yolda yürümüş olduk" şeklinde konuştu.