Elazığ\'da 2. Eğitim Şenliği Düzenleniyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "2. Eğitim Şenliği" düzenlenecek.

Kaymakam Furkan Atalık, yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'ta 11.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlik için kapsamlı bir program hazırlandığını belirtti.

Şenlikte halk oyunları ve mehteran gösterisi ile sergi ve kermes ile konser gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağını ifade eden Atalık, şenliğe tüm vatandaşları davet etti.