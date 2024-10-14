Elazığ'da 38 Kiloluk Fırat Turnası Yakalandı

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Elazığ'da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da sportif olta balıkçısının oltasına 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı.

Elazığ'da amatör sportif olta balıkçısı Yakup Kaya isimli vatandaş, Keban Baraj Gölünde balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına takılan balığı gören Kaya gözlerine inanamadı. 1 metreyi aşkın boydaki Fırat turnası balığının 38 kilo olduğu belirlendi. Kaya, baraj gölünde bu tür balıkların olduğunu söyledi.