Elazığ'da 749 Terör Operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da 749 Terör Operasyonu

Elazığ\'da 749 Terör Operasyonu

Elazığ'da 2024'te 749 terör operasyonu düzenlendi, 14 kişi tutuklandı. Güvenlik artırıldı.

11.02.2025 18:16
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında 2024 yılında 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş, 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Vali Hatipoğlu, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir yandan önleyici kolluk hizmetlerini etkin şekilde sürdürürken, diğer yandan suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre 7 bin 347 personelle kentin huzur ve güvenliği için canla başla çalıştığını dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında 2024 yılında 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş, 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 kişi tutuklanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunda yüzde 35,4, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçunda yüzde 16,7, 'hakaret' suçunda yüzde 14,1, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunda yüzde 30,6, 'cinsel saldırı' suçunda ise yüzde 4 azalma görülmüştür."

Hatipoğlu, hırsızlık, gasp ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da bir önceki yıla oranla önemli bir azalış olduğunu, ruhsatsız silah operasyonlarında 892 silah ele geçirildiğini, buna ilişkin 1114 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Organize suç örgütlerine yönelik 45 operasyonda 5 suç örgütünün çökertilerek 68 kişinin tutuklandığını ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1007 kişinin yakalandığını belirten Hatipoğlu, şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında 274 operasyon gerçekleştirilmiş, 220 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 461 kilogram uyuşturucu madde, 61 bin 383 uyuşturucu nitelikte hap ve 3 bin 618 kök kenevir ele geçirilmiştir. 2024 yılında siber devriyelerin yaptığı çalışmalarda suç unsuru olarak 615 şahıs/hesap tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitlerde, paylaşımların yüzde 50'sinin terör, yüzde 30'unun ise asayiş konulu olduğu görülmüştür. Yasa dışı bahis ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında 13 operasyon gerçekleştirilmiş ve 48 kişi tutuklanmıştır. Bunların bir kısmı da farklı illerde yaptığımız operasyonlar olmuştur."

Trafik denetimleri kapsamında ise 2024'te 823 bin 925 aracın denetlendiğini ve bu sayıda bir önceki yıla göre yüzde 6'lık artış sağlandığını dile getiren Hatipoğlu, "Bu denetimler sonucu 190 bin 105 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında 1814 araca işlem uygulanmış ve 2023 yılına göre yüzde 57'lik bir artış elde edilmiştir. Ayrıca, 1203 ticari taksiye işlem yapılmış ve 2023 yılına göre yüzde 15'lik bir artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 5 bin 980 okul servisi denetlenmiş ve 776 araca işlem yapılmıştır. Bu işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 37'lik bir artış gözlemlenmiştir." diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Hatipoğlu, bu kapsamında 53 operasyon yapıldığını, 15 kişinin tutuklandığını ve 22 araca el konulduğunu kaydetti.

Hatipoğlu, "Mobil göç aracımızla gerçekleştirilen 487 uygulama sonucunda, 7 bin 650 kişinin kimlik denetimi yapılmış ve tespit edilmiş 778 düzensiz göçmen ayrıca yine geri gönderme merkezlerine intikal ettirilmiştir. İçişleri Bakanı'mızın önderliğinde hem ilimizi hem de ülkemizi daha yaşanılır kılmak için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 749 Terör Operasyonu - Son Dakika

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