Elazığ\'da Ağaçlık Alanda Yangın

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Altıyaka köyünde bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.