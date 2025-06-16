Elazığ'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Verileri Açıklandı

16.06.2025 18:45
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Elazığ'da yapılan asayiş uygulamalarında 213 olayda 212 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 9-15 Haziran'da meydana gelen 213 asayiş olayında yakalanan 212 şüpheliden 12'si tutuklandı, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 66 bin 38 kişi ve 44 bin 777 araç kontrol edildi, aranan 404 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238'ine cezai işlem uygulandı, 315 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 tabanca, 3 tüfek, 3 kesici alet, 19 fişek, 9 emtia, 548 tütün ambalajı, 171 bin 720 makaron, 54 kilogram tütün, sigara sarma makinası, 6 kompresör, dedektör ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 15 gram esrar, 54 gram metamfetamin, 152 gram kannabinoid, 97 gram bonzai, 15 kenevir bitkisi 2 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 35 trafik kazasında 56 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 12 kişi bulundu.

Kaynak: AA

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